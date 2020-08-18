Тюмень, , 10:57 — REGNUM В Тюменской области осуждена банда вымогателей, организованная уроженцем Чечни. Об этом сообщает издание «Вслух.ру» со ссылкой на материалы Ленинского районного суда Тюмени.

В группировку входили вместе с главарём восемь человек, двое из них остались неизвестны следствию. Преступники промышляли вымогательствами денег у владельцев дорогих машин, либо подставляли свои автомобили под удар, чтобы стрясти с жертв деньги якобы на ремонт, с 25 августа 2017 года до 3 января 2018 года. В их арсенали были травматический пистолет марки Grand Power T12-FM1 и предмет, похожий на автомат Калашникова. Своих жертв вымогатели «уговаривали» расстаться с автомобилями, деньгами, брать кредиты, применяя жестокие побои, пытки, в том числе и электрическим током.

Участников банды вымогателей суд приговорил к срокам от семи до 15 лет лишения свободы в зависимости от роли в преступлениях.