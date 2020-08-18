Барнаул, , 10:49 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram рассказал о героическом поступке семьи Савиных из Змеиногорского района:

«В жизни всегда есть место подвигу. Это в очередной раз доказали жители нашего края. В начале августа семья Савиных из поселка Черепановск Змеиногорского района, рискуя собственными жизнями, не допустила лесного пожара. До приезда спасателей отец и трое сыновей бросились на борьбу с огнем.

Увидев, как стремительно пламя пожирает сухую траву и движется в сторону леса, глава семьи Виктор Савин направил свой трактор наперерез, чтобы перекопать землю и преградить дорогу пожару. Огонь перекинулся на технику. Сыновья помогли отцу выбраться из кабины, а младший занял его место. Профессиональная помощь подоспела вовремя. Но избежать большой беды удалось благодаря, в первую очередь, решительным действиям Савиных».

Этот поступок глава региона назвал героическим и заслуживающим награждения медалью «За честь и мужество».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 18 по 21 августа местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Угловском, Рубцовском, Алейском, Змеиногорском, Краснощёковском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.