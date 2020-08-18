Манила, 18 августа 2020, 10:35 — REGNUM На Филиппинах произошло землетрясение, в результате которого погиб один человек, сообщает CNN Indonesia.
Известно, что землетрясение вызвало панику, жители рассыпались по улицам. В результате землетрясения были повреждены здания, в том числе жилые дома.
Полиция подтвердила смерть мужчины. Сообщений о других пострадавших пока не поступало, но поисково-спасательные работы продолжаются.
К настоящему времени отделом сейсмологии Филиппин было зарегистрировано как минимум 14 афтершоков, самый сильный из которых был зарегистрирован по шкале 3,5 баллов.
Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,8 зарегистрированы у побережья Филиппин в 124 км от города Легаспи.
Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,8