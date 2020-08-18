Манила, , 10:35 — REGNUM На Филиппинах произошло землетрясение, в результате которого погиб один человек, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что землетрясение вызвало панику, жители рассыпались по улицам. В результате землетрясения были повреждены здания, в том числе жилые дома.

Полиция подтвердила смерть мужчины. Сообщений о других пострадавших пока не поступало, но поисково-спасательные работы продолжаются.

К настоящему времени отделом сейсмологии Филиппин было зарегистрировано как минимум 14 афтершоков, самый сильный из которых был зарегистрирован по шкале 3,5 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,8 зарегистрированы у побережья Филиппин в 124 км от города Легаспи.

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