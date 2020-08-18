Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM В Тарасовском районе Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Вспышка АЧС произошла на территории личного подсобного хозяйства на хуторе Прогной Войковского сельского поселения. Ограничительные мероприятия установлены согласно распоряжению донского губернатора от 4 августа 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2019 года в Константиновском районе Ростовской области был зарегистрирован случай заболевания АЧС. Тогда вспышка произошла на хуторе Кастырском.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области вновь зафиксирован очаг чумы свиней