Уфа, , 10:36 — REGNUM Более 30 человек, которые были задержаны 15 и 16 августа в ходе протестных акций на шихане Куштау, арестовали в Башкирии. Об этом сообщала ответственный секретарь совета при главе республики по правам человека Зульфия Гайсина на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с экоактивистами по вопросам шихана Куштау в Доме Республики.

По словам Зульфии Гайсиной, заявление которой обнародовала пресс-служба республиканского правительства, в настоящий момент точно не известно, сколько человек были задержаны 15−16 августа на шихане Куштау. По предварительным данным, количество задержанных людей составляет от 70 до 90 человек. При этом точно известно, что 34 человека были арестованы. В настоящее время они находятся в изоляторах временного содержания (ИВС) Ишимбая, Аургазинском ИВС, спецприёмниках Салавата и Стерлитамака, добавила она.

Она также отметила, что правозащитники смогли передать бланки жалоб в Стерлитамак и Аургазинский район. А вот с Салаватом и Ишимбаем возникли проблемы.

В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров попросил выделить представителя прокуратуры для беспрепятственной передачи бланков жалоб для заполнения и помочь в составлении заявлений.

Заместитель прокурора Башкирии Виктор Логинов заверил, что обеспечит связь с людьми и у них будет возможность подготовить жалобы, для дальнейшей передачи их в суд. А в случае возникновения каких-либо препятствий — будет оказано содействие.

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