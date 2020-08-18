Набережные Челны, Татария, , 10:01 — REGNUM В Набережных Челнах завершена прокурорская проверка по факту падения двух строительных кранов 27 июня, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

По результатам проверки выявлены нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Так, одно тормозное устройство механизма поворота крана по окончанию работ крановщиком не было поставлено на ручной тормоз. У второго башенного крана не была отрегулирована тормозная система. Кроме того, по окончанию работ кран не был установлен на место стоянки.

Прокуратура внесла в адрес руководителей строительных организаций представления об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Руководителям еще семи предприятий, эксплуатирующих башенные краны в городе, объявили предостережения о недопустимости нарушения требований промышленной безопасности объектов.

ИА REGNUM напоминает, в конце июня прокуратура в Набережных Челнах начала проверку после падения двух строительных кранов. Сильный порыв ветра привел к падению двух 60-метровых строительных кранов марки В34.

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