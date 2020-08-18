Ярославль, 18 августа 2020, 09:52 — REGNUM В Ярославле кота не пустили в самолет, а когда его попытались загрузить в багаж, он сбежал. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
Хозяева кота летели в Санкт-Петербург 17 августа. Однако перед вылетом владельцам сказали, что «клетка не проходит по габаритам» и кота нужно сдать в багажное отделение. При погрузке кот сломал клетку и сбежал. Хозяева остались искать питомца на территории аэропорта.
Хозяйка Кузи теперь ищет его через социальные сети. Рейсы из Ярославля до Санкт-Петербурга выполняет компания S7 Airlines.
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