Буинск, Татария, , 09:48 — REGNUM В городе Буинске осудили 29-летнего местного жителя за уклонение от уплаты алиментов. Общий долг составил более 187 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее суд обязал буинца ежемесячно выплачивать средства на содержание малолетних детей в размере 1/3 части заработка. В период с ноября 2019 г. по февраль 2020 г. подсудимый уклонялся от оказания материальной помощи детям. При этом мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд признал его виновным и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

ИА REGNUM напоминает, судом признана вина 32-летней жительницы Рыбно-Слободского района Татарии в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Общая задолженность по алиментам составила более 1,3 млн рублей.

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