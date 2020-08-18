Якутск, , 09:30 — REGNUM В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве гражданской супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Установлено, что 13 августа в квартире на улице Жорницкого гражданские супруги распивали спиртное. В ходе застолья между мужчиной и 42-летней женщиной произошла ссора, и подруга ударила приятеля три раза бутылкой по голове.

Будучи в гневе, супруг схватил эту же бутылку и нанёс ею по голове, шее и грудной клетке женщины удары. Орудие мести разбилось — сожительница получила множественные резаные раны, от которых скончалась на месте.

Мужчина, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил труп с балкона девятого этажа. Тело погибшей обнаружил случайный прохожий, который сообщил в скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, и к делу подключились полицейские.

При этом мужчина не скрывался, по его словам, он ожидал появления полиции и признался во всём. По ходатайству следователя его поместили под стражу на время следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения тела 58-летней жительницы Казани с признаками насильственной смерти в виде колото-резаной раны в области шеи.