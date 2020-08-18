Чернигов, Украина, 18 августа 2020, 09:05 — REGNUM В Черниговской области Украины возле остановки общественного транспорта обезвредили подозрительный предмет. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе Национальной полиции области.
По данным полиции, жители села Мрина обнаружили в урне две металлические коробки, перемотанные изолентой, из которых доносились странные звуки.
На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Они оцепили остановку и приняли решение уничтожить подозрительный предмет путём подрыва.
Позже выяснилось, что в подозрительных коробках не было взрывчатки, в них лежали два будильника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе задержали охранника одной из частных фирм, которого подозревают в ложном минировании городского аэропорта.
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