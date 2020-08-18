Чернигов, Украина, , 09:05 — REGNUM В Черниговской области Украины возле остановки общественного транспорта обезвредили подозрительный предмет. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе Национальной полиции области.

По данным полиции, жители села Мрина обнаружили в урне две металлические коробки, перемотанные изолентой, из которых доносились странные звуки.

На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Они оцепили остановку и приняли решение уничтожить подозрительный предмет путём подрыва.

Позже выяснилось, что в подозрительных коробках не было взрывчатки, в них лежали два будильника.

«Похоже, какой-то местный «кулибин» таким образом нелепо пошутил», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе задержали охранника одной из частных фирм, которого подозревают в ложном минировании городского аэропорта.

Читайте также: В Одессе задержали подозреваемого в ложном минировании аэропорта