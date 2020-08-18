Заинский район, Татария, , 09:15 — REGNUM В селе Верхние Шипки Заинского района Татарии местный житель погиб при пожаре в деревянном доме. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РТ.

Возгорание жилища произошло 17 августа. В десятом часу вечера сельчане заметили пожар и вызвали спасателей. Прибывшим через пять минут огнеборцам, пришлось тушить огонь на площади 60 кв. м. Локализовать возгорание удалось в 21:57. Хозяина домовладения обнаружили при разборе завалов мертвым в дальнем коридоре между залом и кухней.

По предварительным данным, мужчина мог поджечь дом случайно, не потушив вовремя сигарету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в поселке Рябинушка, входящем в состав города Набережные Челны, произошел пожар на территории шести домов. Погибших нет, пострадал 16-летний подросток, который принимал участие в тушении пожара. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в Камский детский медцентр.

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