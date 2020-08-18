Мапуту, , 08:48 — REGNUM Жители продолжают покидать портовый город Мосимбоа-да-Прайя в Мозамбике на фоне продолжающихся столкновений между правительственными войсками и исламистскими повстанцами. Об этом передает ВВС Africa.

Район боевых действий находится недалеко от морских проектов по добыче природного газа, и в этом году боевики неоднократно нападали на город, прежде чем им удалось полностью установить контроль над портом на прошлой неделе.

В армии Мозамбика позже настаивали на том, что контроль над портом был восстановлен. На прошлой неделе президент страны Филипе Нюси посетил провинцию Кабу-Дельгаду, которая с 2017 года является «мишенью повстанцев».

Телефонные линии в провинции все еще перерезаны, а инфраструктура разрушена, отмечают журналисты.

Главы региональных государств заявили о своей «приверженности поддержке Мозамбика в борьбе с терроризмом и насильственными нападениями» во время заседания Сообщества развития стран Юга Африки (САДК).