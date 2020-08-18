Грозный, , 08:35 — REGNUM В Чечне произошло ДТП с тремя погибшими. На автодороге, ведущей к селу Энгель-Юрт в Гудермесском районе, 17 августа столкнулись три автомашины. В результате аварии погибли на месте происшествия три человека, еще двое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Среди погибших 58-летняя женщина-водитель, управлявшая автомашиной «Лада-Калина», и ее 49-летний пассажир, а также 28-летний пассажир ВАЗ-217 030 «Приора». Водитель «Приоры», 21-летний житель города Гудермеса, госпитализирован в реанимационное отделение Гудермесской районной больницы. Еще один пассажир этой машины находится в травматологическом отделении этой больницы.

Не пострадали в автоаварии лица, находившиеся в машине Volkswagen Passat под управлением 31-летнего жителя селения Энгель-Юрт.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливается степень вины его участников.