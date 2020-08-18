София, , 08:31 — REGNUM В столице Болгарии Софии полицейские в ночь на 18 августа арестовали трёх участников несогласованных антиправительственных протестов, которые напали на водителя легкового автомобиля — пытавшуюся проехать через их баррикаду женщину с детьми. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба МВД страны.

Инцидент произошёл на бульваре Ситнякова неподалёку от посольства Румынии. Протестующим показалось, что женщина, проезжающая мимо баррикады, пыталась наехать на них, в результате чего они разбили на её автомобиле лобовое стекло. Вместе с женщиной в подвергшемся нападению автомобиле находились двое детей.

Полицейские, прибывшие на место произошедшего, разблокировали повреждённый автомобиль. По факту уничтожения протестующими чужой собственности было возбуждено уголовное дело.

В сообщении правоохранительного ведомства подчёркивается, что в связи с проведением незаконных протестов полиция Софии «предупреждает жителей и гостей столицы о необходимости передвигаться по городу с повышенным вниманием, так как организаторы акций категорично отказываются соблюдать требования закона».

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии уже больше месяца не стихают массовые акции протеста против действующего правительства, которое граждане обвиняют в несостоятельности и требуют его отставки. 5 августа премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о своей готовности покинуть занимаемый пост для выхода из кризиса, который начался из-за массовых акций протеста, однако указал, что не доверяет болгарскому президенту и не верит в честные выборы.

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