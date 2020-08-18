Магадан, Магаданская область, , 08:27 — REGNUM В Магаданской области 19 августа синоптики прогнозируют возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском, Северо-Эвенском городских округах в связи с сильными ливнями, ветром и грозами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Спасатели предупреждают о возможных повреждениях линий электропередач и связи, размывах дорог, обрушениях.

«19 августа в Магадане, местами в Ольском районе, на побережье Северо-Эвенска ожидается сильный дождь», — прогнозируют специалисты Колымского УГМС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 17 на 18 августа в Благовещенске выпало 67 мм осадков, а за сутки — 81 мм. Это две трети месячной нормы. Власти ввели режим ЧС. Город затоплен.