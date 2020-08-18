Бени, Конго, , 08:20 — REGNUM Двенадцать человек были убиты за три дня ополченцами в районе Бени на востоке Демократической Республики Конго. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщения местных чиновников.

Члены одной из группировок атаковали армейские позиции в деревне Мвенда вечером в субботу, 15 августа, убив восемь человек, сообщает местное информационное агентство со ссылкой на заявление представителя местной администрации Доната Кибвану.

Заместитель главы округа Бени Ричард Киванзангу добавил, что еще четыре фермера были убиты на своих полях в соседней деревне Мбау в пятницу, 14 августа.