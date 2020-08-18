Цхинвал, , 08:14 — REGNUM Автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева был обстрелян из пистолета в Цхинвале. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал журналистам заместитель главы МВД Тарзан Кокойты, инцидент произошел около 23:00 вечера (совпадает с мск) 17 августа возле микрорайона Московский. Стрелявший, предположительно, находился в заброшенном доме.

«Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал. Объявлен план «Перехват», — рассказал Кокойты.

Он отметил, что на месте начали работать правоохранители. Информацию о стрельбе и об отсутствии ранений подтвердил журналистам и сам глава МВД.