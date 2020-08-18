Анадырь, , 08:25 — REGNUM На Чукотке в 82 км от села Ваеги Анадырского района потушили последний из обнаруженных лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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Специалисты Базы авиационной охраны лесов Чукотки из-за труднодоступности пожара тушили его вручную с использованием мотопомп, бензопил и других средств пожаротушения. Площадь на момент тушения составляла 31 га.

По данным специалистов, в Чукотском АО ликвидированы все лесные пожары.

Пожароопасный сезон 2020 года был аномальным по условиям погоды. Жара, отсутствие осадков, сильный ветер и сухие грозы стали причиной 97 лесных пожаров на общей площади более 386 172 га. Это приблизительно в 7 раз превышает средние значения за последние пять лет по площади возгораний в лесах.

На территории лесного фонда Чукотки наблюдается второй расчётный класс пожарной опасности с повышением до 3 класса в районе села Марково Анадырского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии улучшилась ситуация с лесными пожарами — 18 августа тушат 9 возгораний, три из которых уже локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, 64 га.