Красноярск, , 08:03 — REGNUM На утро 18 августа в Красноярском крае действует 68 лесных пожаров на общей площади 30 тыс. га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском, Туруханском, Эвенкийском районах.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, в тушении принимают участие 935 человек, 79 единиц техники. Пять возгораний на площади 2,5 тыс. га локализовано. В Богучанском районе работает вертолёт МИ-8 МТВ с водосливным устройством.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 11 лесных пожаров на площади более 200 га. По предварительным данным, большинство возгораний возникло из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах Красноярского края действует режим ЧС. На всей территории региона действует особый противопожарный режим.

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