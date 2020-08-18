Горно-Алтайск, , 07:51 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о мошенничестве при долевом строительстве многоквартирного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки МУП«Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление».

Выяснилось, что деньги с дольщиков на строительство 10-этажного дома предприятие собирало с июля 2018-го по март 2019 года. Кроме того, часть договоров была подписала в рамках программы обеспечения жильём детей-сирот.

Однако строительство дома велось с перерывами, а в феврале окончательно застопорилось на этапе постройки второго этажа.

«При этом денежные средства со специального счета из взносов участников долевого строительства жилья израсходованы МУП «Горно-Алтайское РСУ» на цели, не связанные со строительством дома. Размер похищенных средств превысил 15,8 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Читайте также: Алтайских чиновников обвинили в халатности при строительстве дома для сирот