Благовещенск, 18 августа 2020, 07:44 — REGNUM В Благовещенске ведётся откачка воды в затопленных после сильных дождей учреждениях образования и культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.
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В городе утром 18 августа был введён режим ЧС.
Затопило территорию и подвалы десяти детских садов и одной школы. Ведётся откачка воды. Воспитанники затопленных детских садов переведены в другие здания.
Также подтопленными оказались подвал библиотеки Машука и территория ДК в селе Белогорье.
Затопило участки частного сектора — за ночь поступило 130 заявок на откачку воды.
«Подтоплены Игнатьевское шоссе, улицы Дьяченко, Кантемирова, Школьная, Текстильная, Тенистая, перекрестки Красноармерская — Шевченко, Ленина — Политехническая, Зейская — Калинина, Ленина — Пушкина, Мухина (в районе ж/д переезда), Ленина — Нагорная», — уточнили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 17 на 18 августа в Благовещенске выпало 67 мм осадков, а за сутки — 81 мм. Это две трети месячной нормы.