Бирилюсский район, Красноярский край, , 07:35 — REGNUM Прокуратура Бирилюсского района по поручению прокуратуры Красноярского края проводит проверку по информации о загрязнении реки Чулым.

Как сообщили ИА REGNUM в краевой прокуратуре, в проверке принимают участие специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства.

Напомним, информация о загрязнении реки Чулым в районе села Новобирилюссы появилась в СМИ. Поменявшую цвет реку обнаружили рыбаки. Они сообщили о ярко-бирюзовых маслянистых пятнах на поверхности воды.

«В целях оперативного отбора проб на месте происшествия в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора направлено требование о проведении внеплановой выездной проверки с привлечением аккредитованной лаборатории», — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

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