Благовещенск, , 07:31 — REGNUM В ночь с 17 на 18 августа в Благовещенске выпало 67 мм осадков, а за сутки — 81 мм. Это две трети месячной нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Читайте также: В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Выпавшее количество осадков сопоставимо с опасным метеорологическим явлением. Всего за август в столице Приамурья выпало 180% месячной нормы осадков — 225 мм.

По информации начальника управления ЖКХ администрации города Сергея Казанцева, серьёзно после прошедших ливней пострадал микрорайон. Всю ночь специалисты откачивали воду, но это не помогало, так как дождь не прекращался.

«Наблюдается переувлажнение почвы, а также высокий уровень подземных вод, наверное, многие обратили внимание, что оказались переполненными Асташинские озера и река Бурхановка. В результате чего вода своевременно не смогла уйти с улично-дорожной сети, соответственно в короткий срок произошло подтопление территории города», — рассказал Казанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения.