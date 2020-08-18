Барнаул, , 07:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. По состоянию на утро 18 августа из общего количества пациентов 2755 человек больны внебольничной пневмонией (+49 за последние сутки) и 3437 — ОРВИ (+21 за последние сутки).

Тяжелобольных — 122 (+8 за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ 30 человек (минус четыре человека за сутки). Не обошлось без новых смертей, за сутки погибли шестеро пациентов с коронавирусом.

За весь период в крае выздоровели 9134 человека. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 802 человека. Причём 91 из них добавился за последние сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне количество тестов сократилось весьма значительно. Судя по данным оперативного штаба региона, если месяц назад на Алтае делали более 4000 исследований на SARS-CoV-2, то за 16 августа провели всего 834 теста. Накануне было сделано 3350 тестов.

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