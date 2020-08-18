Тюмень, 18 августа 2020, 07:24 — REGNUM В Тюмени патрульный автомобиль ГИБДД врезался в «Лексус». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
ДТП случилось на улице Мориса Тореза. Наряд дорожно-патрульной службы преследовал нарушителя со звуковыми и световыми сигналами. Пересекая двойную сплошную линию возле торгового центра «Галерея Вояж», патрульный автомобиль врезался в «Лексус». Пострадавших нет.
Начальник пресс-службы ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова отметила, что по факту ДТП будет проведена ведомственная проверка.