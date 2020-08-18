, 07:18 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту драки из-за громкой музыки. У пострадавшего диагностировали переломы костей лица, сообщает МВД по региону.

В ходе разбирательств правоохранители установили, что 14 августа, около трёх часов ночи, 29-летний потерпевший гулял вместе с девушкой по Димитровграду, слушая музыку из портативной колонки. По данным полиции, возле одного из домов по улице Майора Кузнецова к ним подошёл 27-летний подозреваемый, заявив, что он проживает здесь и попросил выключить музыку.

«Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В результате подозреваемый стал избивать молодого человека, ударив несколько раз его по голове и лицу, а затем ушёл», — говорится в сообщении.

29-летний пострадавший был доставлен к хирургам с ушибом головного мозга, переломами костей лицевого скелета, а также другими травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Отметим, что это не первый конфликт в Ульяновской области, причиной которого стала громкая музыка. Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2018 года в Ульяновске был убит 58-летний мужчина, под уголовное преследование попал его сосед. Причиной преступления могло стать замечание по поводу громкой музыки и злоупотребления алкоголем.

Подробнее: Конфликт соседей в Ульяновске из-за громкой музыки закончился убийством