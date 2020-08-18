Джидинский район, Бурятия, , 07:12 — REGNUM Пьяный тракторист в Бурятии, не имевший водительских прав, насмерть задавил местную жительницу. Трагедия произошла вечером 17 августа в селе Нижний Торей Джидинского района.

«Водитель трактора «Т40-АМ», не имеющий права управления, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Пушкина в селе Нижний Торей при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода 1980 года рождения», — передаёт «Байкал-Daily» сообщение УГИБДД по Бурятии.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2020 года в Бурятии зарегистрировано 548 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 62 человека. Каждое пятое происшествие произошло по вине пьяных водителей.

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