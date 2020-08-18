Якутск, , 07:14 — REGNUM В Якутии улучшилась ситуация с лесными пожарами — 18 августа тушат 9 возгораний, три из которых уже локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, 64 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Пожары ликвидированы в Намском и Усть-Алданском районах. В зоне контроля потушено два очага. В тушении было задействовано 138 человек, 18 единиц техники.

В зоне контроля действует 25 термоточек на общей площади 91 585, 00 га.

Как сообщало ИА REGNUM, все лесные пожары, бушевавшие в Ханты-Мансийском автономном округе на 17 августа были потушены.