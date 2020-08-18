Иркутск, , 07:05 — REGNUM Только вмешательство Байкальской природоохранной прокуратуры помогло остановить незаконную вырубку леса в водоохранных зонах Усть-Илимского, Богучанского, Братского водохранилищ. Как сообщает официальный сайт ведомства, ввиду отсутствия правильного лесного проектирования эти леса были отнесены к категории эксплуатационных.

«Лес, расположенный в водоохранной зоне водоемов, относится к категории защитных, является природным объектом, имеющим особо ценное значение. Для его охраны устанавливается специальный правовой режим — заготовка древесины в таких местностях запрещена», — пояснили в прокуратуре.

Там же отметили, что решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили российский антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса.

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