Иркутск, , 06:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 18 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 755 человек, причём 111 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умерли четверо пациентов с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 257 человек. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 736 пациентов, из них 37 человек болеют тяжело.

Выздоровели 12 926 человек.

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