Прибайкальский район, Бурятия, , 06:15 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор работникам Байкальского лесничества Республиканского агентства лесного хозяйства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, их обвиняли в вымогательстве взятки за выполнение своих обязанностей.

Весной 2016 года лесозаготовительная компания в Прибайкальском районе подала документы в лесничество по отводу и таксации лесосек. Однако они так и не было утверждены. Спустя год, по данным следствия, представителю компании сообщить, что за подпись необходимо выплатить спонсорскую помощь в виде двух офисных кресел. Кресла были куплены и вручены чиновникам, однако последний не остановился на этом.

«Далее, затягивая процедуру утверждения уже новых документов по отводу и таксации лесосек, мужчина стал вымогать у представителя компании взятку, сумма которой на этот раз возросла до 1 млн рублей. В случае отказа местный житель угрожал, что документы вовсе не будут подписаны, что грозило компании разорением», — отметили в ведомстве.

Отдав требуемые деньги, предприниматель решил всё же обратиться в правоохранительные органы. В ходе расследования его доводы подтвердились, было возбуждено уголовное дело. В доме у одного из подозреваемых нашли 960 тыс. рублей.

В результате суд приговорил эксперта лесничества к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, его на 3,5 года лишили права занимать определённые должности в органах государственной власти. Участковый лесничества получил наказание в виде 250 часов обязательных работ, но был освобождён от наказаний из-за истечения сроков давности.

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