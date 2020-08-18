Нью-Йорк, США, , 06:07 — REGNUM Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который кидал камни в автомобили и здание консульства России. Задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон, заявил 17 августа журналистам сотрудник правоохранительного ведомства.

По его словам, задержание произведено по первой жалобе, которая поступила в полицию 10 августа. Вторая жалоба на аналогичное нарушение поступила 14 августа.

«Так что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет», — объяснили в полиции.

Суд над подозреваемым состоится 6 августа. Его обвиняют в преступном причинении ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти всю прошлую неделю неизвестный мужчина приходил к зданию генконсульства России в Нью-Йорке, кидая камни в автомобили диппредставительства и угрожая убийством его сотрудникам.

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