Улан-Удэ, , 05:59 — REGNUM В Бурятии завершились поиски тела 30-летнего мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, 15 августа он пытался переплыть реку, но доплыть до берега не смог.

Предположительно, мужчина утонул. Выехавшие на место спасатели три дня пытались найти его тело.

«Было обследовано 40 км реки от с. Ильинки до с. Тресково. А также, притоки реки Селенга. В общей сложности, расстояние поиска составило около 55 км. Тело не найдено. Поиски завершены», — отметили в агентстве.

В связи с этим спасатели предупредили об опасности нарушения правил поведения на воде.

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