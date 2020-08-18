Улан-Удэ, , 05:43 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего от COVID-19 в республике скончались 47 носителей.

«В стационаре по ул. Пирогова умерла пациентка 55 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, страдающая хронической болезнью почек, сахарным диабетом», — отметили в штабе.

Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 4699, из них 36 выявлено за последние сутки. К настоящему времени 4009 человек выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах остаются 322 пациентов, 15 тяжёлых больных находятся в реанимации.

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