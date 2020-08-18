Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Информацию о беспилотнике (БПЛА), который мог пролететь вблизи совершающего 16 августа посадку на авиабазе «Эндрюс» самолёта американского президента, проверяют ВВС США. Об этом 17 августа сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что когда президент США Дональд Трамп на самолёте Air Force One вечером в воскресенье возвращался в Вашингтон из штата Нью-Джерси, «объект, похожий на беспилотник» заметил во время посадки один из находившихся на борту журналистов.

По данным агентства, 17 августа в военном ведомстве заявили, что они осведомлены об этом сообщении и в настоящее время «данный вопрос изучается».

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