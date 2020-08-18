Нью-Йорк, США, , 05:17 — REGNUM Почти неделю неизвестный мужчина приходил к зданию генконсульства России в Нью-Йорке, кидая камни в автомобили диппредставительства и угрожая убийством его сотрудникам, сообщили 17 августа журналистам в российской миссии.

По информации ведомства, инциденты начались 10 августа 2020 года. После первой попытки напасть на посольство мужчина был задержан, однако вскоре его отпустили и он продолжал приходить к зданию «практически ежедневно».

«Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством», — сказал сотрудник генконсульства.

По его словам, после инцидентов зафиксирован ущерб автотранспорту и воротам, однако решительных мер в отношении злоумышленника американские правоохранители не приняли.

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