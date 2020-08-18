Якутск, , 05:32 — REGNUM Прокурорами Сунтарского и Усть-Алданского районов Якутии начаты проверки по двум фактам применения оружия детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Вечером 16 августа трое малолетних детей проникли на территорию штрафстоянки в селе Сунтар. В одной из автомашин нашли два ружья. Играя с найденным ружьём МР-155, один из мальчиков неосторожно выстрелил в рядом стоящего 11-летнего ребёнка. Несовершеннолетний скончался на месте.

В Усть-Алданском районе 17 августа мальчик получил травму также в результате огнестрельного ранения. Госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве госпитализировали мальчика, раненного из пневматического пистолета.