Манила, , 04:02 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,8 зарегистрированы у побережья Филиппин в 124 км от города Легаспи, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своей странице в Twitter.

Очаг землетрясения находился на глубине 15 км. Сведений о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM 13 августа у берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

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