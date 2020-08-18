Якутск, , 04:08 — REGNUM В Якутии завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольственной политики республики в мошенничестве — хищение чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В апреле 2017 года заместитель министра Николай Петров ввёл в заблуждение относительно своих полномочий гендиректора коммерческого предприятия, которое производит стройматериалы.

Чиновник за оказание содействия в использовании в сельской местности стройматериалов предприятия, а также за определение его победителем аукциона по строительству газовых сетей, предложил предпринимателю безвозмездно построить жилой дом на принадлежащем ему земельном участке в пригороде Якутска стоимостью около 300 тыс. рублей.

Застройщик дом построил, но Петров свои обещания не выполнил, так как не имел полномочий.

В ходе предварительного расследования на имущество замминистра наложен арест на сумму около одного млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Николай Петров исполнял обязанности замминистра сельского хозяйства и продовольственной политики республики с 2016 по 2018 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного полицейского. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения.