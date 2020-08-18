Благовещенск, , 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Читайте также: Председатель правительства РФ Мишустин прибыл в Амурскую область

Синоптики не могут точно назвать количество выпавших осадков, но говорят что их уровень сопоставим с «опасным явлением».

Ливнем размыло дорогу в посёлке Новый. Жителей Верхнеблаговещенского готовят к эвакуации. В Белогорье сильный ветер повалил деревья на дороги.

«Ливень затопил второй и третий микрорайоны. Также подтоплены улицы Калинина, Тенистая, Красноармейская, Шевченко, Зейская-Калинина, Ленина-Пушкина, Северная-Лазо, Школьная, Мухина в районе Амурснабсбыта, район КПП», — уточнили в администрации Благовещенска.

В городе не работают светофоры. В ночь с 17 на 18 августа 55 жилых домов остались без электроснабжения.

Службы жизнеобеспечения города ведут работу по устранению последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Амурскую область прибыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Первым делом он посетил трансграничный мост через Амур в Китай. На 18 августа запланировано проведение правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.