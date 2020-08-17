Нижнекамск, Татария, 17 августа 2020, 23:47 — REGNUM Два человека пострадали от взрыва, произошедшего в квартире многоэтажного дома в городе Нижнекамск, сообщает 17 августа телеканал РЕН ТВ.
Причиной взрыва, который произошел в трехкомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома, стала неисправность самогонного аппарата.
Взрыв произошёл в процессе самогоноварения. Пожар после взрыва не произошел.
По информации местного управления МЧС, в результате взрыва были госпитализированы мужчина 1983 года рождения и женщина 1981 года рождения.
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