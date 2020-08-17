Курган, , 22:27 — REGNUM В Курганской области житель Челябинска обвиняется в похищении девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в июне 2020 года 18-летний челябинец, не желая расставаться с девушкой из курганского города Щучье, решил её похитить. Он подкараулил её безлюдном месте и, угрожая убийством, потащил в сторону автомобильной трассы «Иртыш». Останавливаясь в лесу для сна, парень привязывал девушку к себе ремнем, чтобы та не смогла сбежать. Когда похититель уснул во время очередной остановки, девушка сбежала и обратилась в полицию.

По факту в отношении челябинца возбуждено уголовное дело п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Он признал вину полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.