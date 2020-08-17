Курган, , 21:57 — REGNUM В Курганской области глава Шастовского сельсовета Варгашинского района обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в июне 2019 года бывший муж главы Шастовского сельсовета был оштрафован судом за незаконную рубку леса в пользу администрации села на 725 тыс. рублей. Службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство и на имущество осуждённого наложен арест. Глава сельсовета, используя свое служебное положение, отозвала исполнительный лист, освободив бывшего супруга выплаты штрафа.

По факту в отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). В результате её действий бюджету Шастовского сельсовета причинён крупный материальный ущерб.

На данный момент обвиняемая отстранена от занимаемой должности. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.