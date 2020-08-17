с. Галашки, , 20:37 — REGNUM В предгорном районе Ингушетии проводится операция по поиску группы бандитов, обстрелявших сотрудников правоохранительных органов, сообщает 17 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Столкновение с преступниками произошло в лесном массиве возле села Галашки. Сотрудники правоохранительных органов были обстреляны после того, как обнаружили схрон бандитов.

На данный момент силовики продолжают прочесывание лесного массива в поисках стрелявших.

О потерях среди правоохранителей не сообщается.

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