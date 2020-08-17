Ростов-на-Дону, , 19:43 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в результате падения из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 августа.

Известно, что детям было три и два года. По предварительной информации, днём 17 августа два брата, оставшись без присмотра взрослых, облокотились на москитную сетку и выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Один ребёнок скончался на месте, второй мальчик — в больнице.

Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии. Расследование уголовного дела по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончался второй мальчик, выпавший из окна