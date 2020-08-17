Берлин, , 19:31 — REGNUM ДТП со школьным автобусом произошло утром 17 августа на западе Германии, передаёт агентство DPA.

Инцидент произошёл в коммуне Вильнсдорф в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. По неустановленным на данный момент причинам автобус с 28 школьниками выехал на встречную полосу и врезался в дерево.

Сообщается, что в результате аварии травмы получили 13 детей и водитель автобуса. Четверо пострадавших были госпитализированы. По заявлению медиков, угрозы их жизни нет.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.