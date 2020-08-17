Ростов-на-Дону, , 19:00 — REGNUM В Ростовской области скончался второй ребёнок, выпавший из окна многоэтажного дома в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 августа.

Напомним, что трагедия произошла днём 17 августа на улице Маршала Жукова в Таганроге. По уточнённым данным, двое детей выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

Двухлетний ребёнок погиб на месте происшествия. Трёхлетнего брата госпитализировали.

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