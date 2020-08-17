Остин, США, , 18:58 — REGNUM Ранивший троих полицейских в Сидар-Парке житель Техаса отпустил последнего заложника и сдался, сообщили 17 августа в местной полиции.

Преступник Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США

«Подозреваемый и последний заложник благополучно вышли из дома», — сообщили в полиции.

По словам полицейских, самочувствие освобождённых заложников хорошее. Двое из троих раненых сотрудников полиции уже выписаны, третьего, который был сильнее всего ранен, прооперировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на полицию в Сидар-Парке произошло накануне, 16 августа. Полицейские пытались освободить троих заложников, которых удерживал забаррикодировавшийся в доме вооружённый мужчина.

Заложниками являлись его родственниками, в том числе сестра и брат, освобождённые утром 17 августа. Он удерживал их в течение 16 часов.

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