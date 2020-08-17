Грозный, , 18:55 — REGNUM Для 11-летней жительницы Чечни закончилось трагически обычное катание на качелях. Девочка погибла, запутавшись в веревках самодельных качелей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Несчастный случай произошел 15 августа в одном из населенных пунктов Веденского района. Девочку нашли мертвой во дворе частного дома, где она проживала с семьей.

«Согласно предварительным данным, смерть девочки наступила в результате удушья», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данному факту прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал доследственную проверку. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку условиям жизни и воспитания ребенка, а также работе органов и учреждений системы профилактики деятельности несовершеннолетних.