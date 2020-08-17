Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM Из-за ухудшившихся погодных условий в Екатеринбурге за день удвоилось число дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в отделе пропаганды городского управления ГИБДД.

Авария NettoFigueiredo

Как передаёт интернет-газета Znak, за минувший день в инспекцию поступило более 80 сообщений о ДТП. Росту числа происшествий способствовали погодные условия — с 16 августа 2020 года в городе идут сильные дожди.

К вечеру 17 августа 2020 года в городе образовались пробки в девять баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного дождя в Екатеринбурге затопило улицу Шефскую.

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